El pasado domingo Red Bull logró, tras varias carreras, logró quedarse hacerse del 1-2 luego de que Max Verstappen y Checo Pérez se hayan quedado con los primeros lugares y ser el neerlandés primero en el campeonato mundial de pilotos como en el de constructores. Por otro lado, el próximo fin de semana llega el Gran Premio de Mónaco con un Alfa Romeo que puede generarle complicaciones al piloto mexicano debido a que busca lograr un podio.

Pasan las carreras y ninguna escudería tiene garantizado al 100% su monoplaza pueda sea fiable y en Barcelona Ferrari fue el claro ejemplo luego de que Charles Leclerc tuviera que abandonar por un problema técnico. Ante esto, el equipo de Christian Horner no solo debe estar atento a no perder puntos por dejar una carrera, sino que tampoco tiene que dejar que otro auto les haga perder puntos vitales en la carrera.

Por otro lado, para el Gran Premio de Mónaco, histórica carrera de la Fórmula 1, Alfa Romeo le puede llegar a causar problemas a Red Bull y a Checo Pérez porque aspiran a lograr su primer podio de la temporada y Valtterri Bottas dio motivos pensar por qué puede hacerse fuerte en esta carrera. “Creo que la semana que viene se adapta bastante a nuestro coche”, expresó el finlandés, quien logró un podio en el principado al ser tercero en 2019, sobre lo sucedido en Barcelona. Y agregó: “Se trata principalmente de curvas de baja velocidad, y nuestro auto es realmente bueno en curvas de baja velocidad”.

Por otra parte, el ingeniero en pista de Alfa Romeo, Xevi Pujolar, comentó que no espera un milagro el próximo domingo, pero es consciente que puede darles pelea a los grandes equipos en este tipo de carreras. “En términos de rendimiento, no espero nada mágico. Somos fuertes en velocidades más bajas, pero los mejores equipos también son fuertes ahí. No es que seamos mucho mejores que ellos, estamos más cerca de ellos”, comentó Pujolar, según lo informado por Motor Sport, quien cree que Mercedes, Ferrari y Red Bull serán más fuerte en las zonas medias.

Y añadió que “Si alguien comete un error, trataremos de aprovechar la oportunidad. Pero la prioridad número uno para nosotros es asegurarnos de que ambos coches sean rápidos, porque si tenemos a Zhou (Guanyu) ahí también, entonces seremos un fuerte aspirante".