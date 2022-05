En las últimas horas, Max Verstappen no descarta en un futuro abandonar a Red Bull y correr para un histórica escudería.

F1: ¡Atención Checo Pérez y Red Bull! Max Verstappen no descarta correr para otro equipo

Mañana por la mañana se vuelve a vivir uno de los momentos más importantes de temporada en la Fórmula 1 cuando inicien las prácticas libres del Gran Premio de Mónaco. Por otro lado, mientras el Campeonato de Pilotos está en un gran momento, Max Verstappen no descarta ir a manejar con Mercedes o Ferrari cuando expire el contrato con Red Bull.

La actualidad de la máxima categoría del automovilismo pone al piloto nerlaandés como líder en tabla de pilotos y con la certeza de que tiene un auto que todavía no es 100% fiable, pero que a pesar de esto sigue siendo competitivo. Debido a esto, y tras liderar dos carreras consecutivas, el actual campeón del mundo comienza a tener confianza para lograr el bicampeonato.

Por otra parte, mientras se prepara para el Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más complejos del calendario, Max Verstappen dijo que le gustaría conducir en Mercedes o Ferrari, históricas escuderías de la F1. “No tengo motivos para irme porque me llevo bien con el equipo, y nuestro paquete es competitivo. Por supuesto, cuando expire mi contrato, solo tendré 31 años, y entonces todavía tendré la oportunidad de decidir si quiero continuar o no", expresó el piloto de Red Bull tras una pregunta de Motorsport-magazin.com, quien considera que para esa edad no estará viejo.

Y agregó: “Cada piloto es diferente. Nos diferenciamos en cómo defendemos y cómo atacamos, por lo que tenemos que abordar a cada rival de una forma distinta”. Cabe recordar que el neerlandés, la estrella más importante de la F1, tiene contrato con el equipo del Toro Rojo hasta 2028 y actualmente gana 50 millones por año.

Leclerc no descarta a Mercedes en la lucha por los campeonatos

Tras la gran carrera que tuvo Mercedes en Barcelona, Charles Leclerc sorprendió al decir que Lewis Hamilton y George Russell tiene un auto para competir los campeonatos. “Obviamente, es extraño cuando un equipo tan dominante tiene problemas al comienzo de la temporada. También es por eso que nunca los descarté del campeonato porque sé lo fuerte que es un equipo, lo que han demostrado en los últimos años no es casualidad, es porque tienen a las personas adecuadas y están trabajando. En el camino correcto", dijo el piloto de Ferrari.