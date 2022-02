El piloto mexicano había revelado en días anteriores que, al decidir dejar las pistas, prefería dedicarse a ser empresario y no necesariamente ser parte de un equipo.

A pesar de sólo contar con 32 años de edad, en la Formula 1 a un piloto como el mexicano, Sergio “Checo” Pérez, ya se le considera como un veterano, pues el volante azteca ya suma más de 10 años de carrera en el máximo circuito del automovilismo, además de los años anteriores en los que estuvo en categorías inferiores, situación que ha ocasionado que se le haga la pregunta obligada a alguien con su experiencia ¿cuándo piensas retirarte?

En una entrevista con ESPN, el originario de Guadalajara, Jalisco dio a conocer que realmente no piensa en el momento que lo orille a decirle adiós para siempre a las pistas pues de acuerdo al mismo “Checo”, este se encuentra viviendo su mejor momento al frente del monoplaza de Red Bull, equipo con el que ha asegurado que puede llegar a ser Campeón de la F1, por lo que el retiro no estaría tan cerca.

"Me siento en mi mejor momento personalmente más motivado que nunca, físicamente igual, como que cada año sigo evolucionando, sigo mejorando y sin duda este año es mi mejor momento", así lo señaló Pérez, quien no deja de afinar detalles de su nuevo monoplaza con el que espera ver más seguido la bandera a cuadros y con el que confía podría pelear el título de pilotos al igual que lo hizo la temporada pasada su compañero, Max Verstappen.

Pero esa respuesta no evitó que se le siguiera cuestionando sobre la fecha en la que tendría previsto colgar su nomex y dejar las pistas de forma definitiva, pues se le comparó con el famoso Kimi Raikkonen, quien se niega a irse de la Formula 1, pero para el mexicano, su caso le parece exagerado, pues el piloto finlandés duró hasta más de los 40 años arriba de uno de estos bólidos, algo que no le atrae al tapatío.

"Definitivamente no me veo estando tanto tiempo, pero estoy muy motivado no había tenido la oportunidad de estar en un equipo así en mi carrera, pero sólo tengo 32, creo que vienen mis mejores años y mientras esté motivado seguiré, si puedo seguir trabajando para ser campeón del mundo cada año y tengo la motivación. Creo que cuando tu motivación baja es tiempo de irse a casa, hay muchas cosas grandiosas afuera sin la Fórmula 1, espero tener, al menos, 5 años más en Fórmula 1".