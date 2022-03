Cuando se creía que en el deporte la sensatez sería la orden del día ante el conflicto bélico que protagonizan Rusia y Ucrania, la Formula Uno dio un revés al piloto ruso, Nikita Mazepin, el cual no estaría involucrado en dicho evento, pero al parecer uno de sus patrocinadores sería considerado en un problema para la máxima categoría del automovilismo, Uralkali, empresa de la que es dueño su padre.

Ante esta situación el equipo Haas, de donde era el volante titular, acaba de darle las gracias al ruso y rescindió su contrato, situación que ha desatado todo tipo de comentarios, pues algunos argumentan que fue una decisión pertinente, mientras que a otros se les hace injusto que los deportistas estén pagando los platos rotos de las malas decisiones de su Gobierno, quienes decidieron invadir Ucrania.

"Haas F1 Team ha decidido dar por terminado, con efecto inmediato, su relación con el patrocinador de Uralkali, así como el contrato con piloto Nikita Mazepin", así lo anunciaron por medio de un comunicado que revelaron en las redes sociales de la escudería, en donde también se señala la postura que tiene la Formula Uno ante el conflicto, así como el resto de los equipos ante dichos sucesos.

"Como el resto de la comunidad de la F1, el equipo está sorprendido y entristecido por la invasión de Ucrania y deseamos una forma pacífica para resolver el conflicto", apuntó Haas en el ya mencionado documento, ocasionando que el piloto de tan sólo 23 años de edad pierda prácticamente la temporada por esta decisión después de que arribara al equipo en 2021 para ser compañero de Mick Schumacher.

Checo Pérez está en contra de castigar a Mazepin

El piloto mexicano que milita en Red Bulla Racing fue muy claro sobre su postura ante esta situación: "Hoy en día el deportista ruso lo está pagando de cierta manera. No estoy de acuerdo con ello porque creo que el deportista no tiene la culpa de lo que está haciendo su presidente”, apuntó el mexicano después de que no sólo Haas excluyera a Mazepin, sino también en otros deportes se estuviera dando este fenómeno.