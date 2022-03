El volante mexicano reveló que no está de acuerdo con que paguen justos por pecadores, pues el deporte debe quedar excluidos de estos conflictos bélicos.

El conflicto bélico que protagonizan Rusia y Ucrania tiene en vilo al planeta entero, pues sus estragos están siendo más letales que lo que muchos creían, y uno de los que está viviendo en carne propia las consecuencias de esta situación es el deporte pues en diversas disciplinas se están aplicando medidas extremas como las sentenciadas por la propia Formula 1, quienes decidieron tomar medidas inesperadas.

Y es que se suspendió hasta el momento el Gran Premio de Rusia el cual se espera que se celebrara en septiembre de este año, pero todo se perfila a que sea cancelado por completo, además de que también otro de los afectados ante esta situación ha sido el piloto ruso, Nikita Mazepin, quien ha perdido su asiento en Haas, pues su contrato fue rescindido por dicha escudería.

Ante esto, el volante mexicano, Sergio “Checo” Pérez se pronunció al respecto, pues sabe lo complicado que es llegar y mantenerse en un equipo de Formula Uno, pues él actualmente milita en una de las escuderías más competitivas de la categoría, Red Bull Racing, por lo que reveló que es un atropello para su colega, así como para los atletas de otras disciplinas a quienes les está pasando lo mismo.

"Hoy en día el deportista ruso lo está pagando de cierta manera. No estoy de acuerdo con ello porque creo que el deportista no tiene la culpa de lo que está haciendo su presidente”, indicó para Marca, pues esto está siendo generalizado, como el caso más reciente que protagonizó la FIFA, quienes decidieron eliminar a los equipos rusos de cualquier competencia europea, así como descartar a la Selección Rusa de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Situación que, para el originario de Guadalajara, Jalisco es muy delicada, pues no se puede medir a todos de la misma manera: “es un tema muy sensible, pero creo que lo principal es que la mayoría de los rusos no está de acuerdo con lo que está pasando. Muchos deportistas, como todo el mundo, se han manifestado en contra de lo que está haciendo su líder, pero bueno, tristemente son las consecuencias.Son tiempos muy difíciles. Lo principal es que es muy triste lo que está pasando a estas alturas, en pleno siglo XXI, es difícil de digerir".