Hoy no fue un día para la Fórmula 1 debido a que todos los equipos se unieron con Lewis Hamilton luego de que haya sido discriminado por Nelson Piquet. Por otro lado, luego de lo sucedido con el piloto británico, Red Bull comunicó que su piloto de reserva, Juri Vips, era desvinculado del Toro Rojo tras comentarios racistas mientras realizaba un vivo en una plataforma de streming.

Las palabras del excampeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo generaron un fuerte revuelo por lo que representa para el deporte motor. A pesar de esto, el siete veces campeones del mundo respondió a las palabras del brasileño al decir “Es algo más que el lenguaje. Estas mentalidades arcaicas tienen que cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y ataques toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de actuar. Centrémonos en cambiar la mentalidad”.

Por otra parte, tras la respuesta del británico, la Fórmula 1 y Mercedes realizaron un fuerte comunicado en apoyo al piloto de la escudería alemana. Por su parte, la reacción de Red Bull fue comunicar la automática salida de su corredor de reserva, Juri Vps, por realizar decir “jodido negro” mientras realizaba un streming con el juego Call of Duty Warzone.

“Tras su investigación sobre un incidente en línea que involucra a Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha rescindido el contrato de Juri como su piloto de pruebas y reserva. El equipo no aprueba ninguna forma de racismo”, comunicó el equipo austríaco en todas sus redes sociales.

Por otro lado, tras el comunicado, el Vips no realizó ningún comentario luego de la decisión que tomó su ahora exequipo. Cabe recordar que tras anunciarse la investigación, el corredor había expresa que “Deseo disculparme sin reservas por el lenguaje ofensivo utilizado durante una transmisión de juegos en vivo el día de hoy. Este lenguaje es totalmente inaceptable y no refleja los valores y principios que sostengo. Lamento profundamente mis acciones y este no es el ejemplo que deseo dar. Cooperaré plenamente con la investigación”.