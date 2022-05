Desde la previa del Gran Premio de Australia de esta temporada 2022 de la Fórmula 1 que se desató una polémica por una de las viejas medidas que uno de los nuevos directores de carrera, Niels Wittich, ha querido retomar: la prohibición del uso de piercings y joyería a bordo de los monoplazas. Aunque el acatamiento fue nulo, por lo que antes de la carrera en Miami el tono se endureció.

Para el último fin de semana en los Estados Unidos, Lewis Hamilton acudió con más relojes, anillos y joyería de lo normal a modo de provocación, y tras ser consultado sobre cómo se iba a presentar en las próximas fechas, el siete veces campeón del mundo se pronunció fuertemente y negó que fuera a quitárselos.

Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA desde diciembre del año pasado, fue consultado por esta situación, y se mostró a favor del estricto ejercicio de las reglas que su director de carreras ha propiciado. Al mismo tiempo, cuestionó a sus predecesores y negó que Lewis Hamilton reciba privilegios por sobre los demás pilotos. Todo lo contrario, podría recibir una multa por cada infracción.

"Depende de él decidir. Hay multas que se aplican y no hay más. Es como cuando alguien acelera de más en la carretera: no puedes evitar que lo haga, pero recibirá una multa, incluso aunque sea accidental. No puedes dejar que alguien incumpla las reglas porque es un amigo. Tiene que haber una regla para todos, y ya está", declaró para Daily Mail.

"Lewis fue a ver a un médico en Miami para hablar sobre el tema de las joyas, y adivina qué, era un médico británico. Yo solo digo que hay una regla y me gustaría que Lewis fuera un gran modelo a seguir, un embajador. Que envíe el mensaje correcto a todos los jóvenes pilotos para evitar una tragedia en el futuro", añadió el emiratí.

Las fuertes multas para Hamilton

En el mismo sentido, el presidente de la FIA confirmó que para el Gran Premio de Mónaco el piloto de Mercedes deberá acatar la norma, de lo contrario, será multado con 50 mil euros. Mientras que si continúa con la misma postura y reincide, podría recibir hasta 250 mil en moneda europea.