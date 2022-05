Lewis Hamilton no está viviendo la temporada 2022 que deseaba, no solo por su rendimiento y posición en la tabla de pilotos. También ha padecido las presiones de uno de los nuevos directores de carrera, Niels Wittich, sobre la prohibición para los pilotos de no llevar piercings ni joyería a bordo de sus monoplazas.

Mientras la FIA insiste en cumplir con esta reglamentación por razones de seguridad, el multicampeón de la Fórmula 1 se presentó al Gran Premio de Miami con más joyas de las habituales para protestar por esto, alegando que muchos de sus piercings no puede quitarselos con facilidad.

El británico recibió un permiso de dos carreras (Miami y España) y también un ultimátum: para el GP de Mónaco ya deberá cumplir con la norma, al igual que el resto de los pilotos. Sin embargo, el de Mercedes adelantó que no se quitará nada para dicha ocasión, y recordó que en 16 años nunca le ha pasado nada.

"No me lo quitaré. Tuve una exención en Miami y tendré exenciones durante el resto del año. Los anillos de boda están permitidos. La próxima vez llevaré cuatro relojes", afirmó Hamilton para la agencia de noticias PA.

"Cuando me hablaron de las joyas me dijeron que la seguridad está por encima de todo. Y yo dije: 'Bueno, ¿qué ha pasado durante los últimos 16 años? Llevo 16 años con joyas. ¿Acaso la seguridad no era un problema entonces?'", añadió

El jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, intentó bajar las tensiones, aunque recordó que los piercings y joyas son una forma de expresión para su piloto: "Lo que se necestiaba era un diálogo entre Lewis y Mohammed. Está claro que las regulaciones están para proteger a los pilotos, pero por otro lado también necesitamos diversidad y formas de expresión. Sabemos que esto es importante para Lewis. Estoy seguro de que llegarán a una buena resolución".