Millones de personas se enamoraron del documental de Netflix llamado "Formula 1: Drive To Survive" y comenzaron a seguir el torneo internacional más importante de automovilismo en el mundo. Sin embargo, con el correr de las temporadas los productores de la plataforma de streaming comenzaron a darle más valor a la dramatización y a la distorsión de las historias, por lo que generaron un evidente enfado en la interna de las escuderías.

Son varios los pilotos y directivos de equipos que declararon públicamente su disgusto por las últimas entregas de la serie. De hecho, Stefano Domenicali, el CEO de la F1, aseguró hace casi dos meses que le exigirían algunos cambios a los creadores de este material para que los conductores no se sientan incómodos con el mismo. Y parece que cumplieron, ya que hace instantes anunciaron un nuevo acuerdo...

Había muchísimas dudas sobre la continuidad de "Formula 1: Drive To Survive", ya que algunos corredores y jefes se habían negado a participar en la cuarta temporada y todo parecía indicar que se sumarían aún más de cara al futuro. Sin embargo, los máximos directivos de la Formula 1 y Netflix habrían arreglado algunas diferencias y podremos disfrutar de 2 entregas más (2022 y 2023) según el contrato firmado.

"Hablaremos con Netflix porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad; si no, ya no encaja. Es un tema que abordaremos con los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una tracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga atrayendo, pero sin distorsionar la imagen y el significado del deporte con el que vivimos todos los días", había señalado Domenicali en marzo. Y parece que llegaron a una solución, ya que hubo reunión de equipos y le dieron el sí a los productores de la plataforma.

Muchísimos fanáticos de la Formula 1 no se tomaron esta noticia de la mejor manera, ya que quedaron disconformes en los anteriores años por la manera en la que deciden contar algunas historias. Lo mismo podría suceder con Sergio Pérez, el piloto mexicano de Red Bull que en abril admitió: "Sinceramente creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula, y no fue la serie que esperaba, la verdad que no me gustó". Además, tuvo un rol totalmente secundario y apareció escasos segundos en diversos capítulos.

¿Qué pedían los pilotos para continuar grabando el documental?

Luego del Gran Premio de Baréin, primera fecha de la temporada 2022 de Formula 1, hubo una reunión entre directivos de la Formula 1 y los equipos para debatir sobre la continuidad de "Formula 1: Drive To Survive". Lo que pedían los protagonistas para seguir con este documental es simple: que no se presenten falsas rivalidades ni se exageren y que la historia que cuenten se apegue a la realidad. Eso sí: la renovación por dos años no asegura que todos los corredores participarán de las grabaciones.