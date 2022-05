Cuanto todos esperaban un triunfo seguro de Ferrari por tener el 1-2 en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Sergio Pérez dio la sorpresa y se llevó todas las luces al sacar provecho de una fantástica estrategia de equipo. Dejó atrás los neumáticos de lluvia antes que el resto de sus rivales directos y tomó el liderazgo para nunca más soltarlo. De esta manera, logró su primera victoria en la temporada y se prende en el campeonato...

Max Verstappen y Charles Leclerc son la cara de la Formula 1 en la actualidad, y esto es más que entendible. Son dos de los jóvenes con más proyección y tienen una rivalidad desde niños, por lo que los fanáticos están expectantes de una intensa pelea por el título hasta fin de año. Sin embargo, no deben descartar a Checo, que sigue sumando puntos importantes y quiere tomar esta oportunidad.

Como suele ocurrir luego de cada Gran Premio, los portales internacionales de automovilismo más relevantes del mundo analizan el rendimiento de cada piloto durante el fin de semana y les dan una puntuación. El fanático del América, por supuesto, recibió una buena valoración por parte de todos y grandes elogios. Checa.

Planet F1 le dio un 9.5 de valoración (la más alta). "Después de que siete días antes se le negara con dureza una posible victoria por órdenes del equipo en Barcelona, Pérez no tuvo que esperar mucho para que llegara su merecido turno. Un accidente en Portier al final de la calificación podría haber mermado la confianza, pero no hubo señales de eso, ya que mantuvo la calma para mantenerse al frente con neumáticos cada vez más desgastados al final, ya que se benefició de que Red Bull manejara la estrategia de carrera mejor que Ferrari. ¿Es el mexicano ahora un contendiente al título? Al estar a solo 15 puntos del primer puesto, debo decir que sí, pero ¿realmente querría el equipo que la corona pasara de su piloto principal a su colega? No si pueden evitarlo...", admitió.

The Race le dio un 8.5 de valoración (segunda más alta, Leclerc tiene 9.5). "Pérez parece el piloto de Red Bull más rápido durante las prácticas, lo que se confirmó al superar a Verstappen por segunda vez esta temporada. En la carrera se instaló en el tercer lugar al principio antes de cambiar a intermedios en la vuelta 16. Esto le dio un corte inferior a Leclerc y pudo adelantarse cuando el piloto de Ferrari se detuvo dos vueltas más tarde. Mantuvo la delantera cuando cambió a slicks y resistió la presión de Sainz a partir de entonces. Veredicto: Tuvo un ritmo serio y lo usó de manera brillante en los momentos clave de la carrera, aunque la caída de la Q3 cuenta en su contra", mencionó.

Crash le dio un 9.0 de valoración (segunda más alta, Leclerc tiene 10). "El mexicano fue claramente el más rápido de los dos Red Bull durante el GP de Mónaco de este fin de semana. Inmediatamente desde el principio, Pérez se vio como en casa en el RB18 en El Principado. Su accidente en la calificación finalmente quedó impune ya que su compañero de equipo Verstappen no pudo derrocarlo. Las grandes decisiones estratégicas de Red Bull, combinadas con una buena vuelta de salida con los slicks, permitieron a Pérez obtener su tercera victoria en la F1", subrayó.