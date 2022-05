Sergio Pérez está teniendo su mejor temporada de Formula 1, tanto en resultados obtenidos como en rendimiento general en la pista. Hoy, en la séptima fecha del año, logró su primera victoria tras lo que había sido un amargo Gran Premio de España (por la orden de cederle el liderazgo a Max Verstappen). Se quedó, ni más ni menos, con el Gran Premio de Mónaco tras llevar a cabo una estrategia de equipo extraordinaria.

Tras cruzar la meta en primer lugar, Checo no pudo esconder su alegría y emoción. "¡Vamos! Gracias, muchachos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Fue un fin de semana increíble", señaló a los gritos a la radio de Red Bull Racing. Minutos más tarde, dejó escapar unas lágrimas mientras sonó el himno mexicano en la ceremonia de cierre.

"Tenemos ahí la bandera mexicana. Estaba muy emocionado y lo haría de nuevo. Es un día muy importante para mí y para mi país. Simplemente manejé muy duro, hoy lo hice con mi casco de Pedro Rodríguez, y estoy seguro de que estará muy orgulloso por lo que logramos el día de hoy en el deporte", apuntó el corredor azteca ante la prensa internacional.

Cabe recordar que Sergio Pérez decidió utilizar un casco en homenaje al expiloto que supo correr en la Formula 1 en la década del 60 pero lamentablemente falleció en 1971 a sus 33 años. Estaban igualados en 2 victorias hasta el día de la fecha, pero el oriundo de tierras tapatías hoy lo aventajó y aprovechó el micrófono para volver a poner su nombre en lo más alto del automovilismo internacional.

Más adelante, Checo admitió: "Es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre sueñas en ganar el Gran Premio de Mónaco. Después del Gran Premio de tu país no hay lugar más especial para ganar que aquí. Fue difícil para nosotros al final, había que no pero sabíamos que no podíamos cometer ningún error y mantener a Carlos (Sainz) atrás".