La pesadilla continúa para Lewis Hamilton. Uno de los mejores pilotos de la historia de la Formula 1 está sufriendo como pocos esta nueva temporada, ya que su monoplaza de Mercedes-AMG Petronas no es lo competitivo que él requiere y se le imposibilita ser un contendiente al título. Se encuentra sexto en la tabla general, a casi 70 puntos del líder Charles Leclerc), y en el Gran Premio de Miami volvió a decepcionar.

Para la vuelta 41 estaba peleando por el 5º lugar con Valtteri Bottas, su excompañero, a quien perseguía a menos de 1 segundo. Sin embargo, un Safety Car (por el accidente de Lando Norris) le jugó una mala pasada y generó que George Russell, con neumáticos nuevos, le acorte una importantísima ventaja. El final ya lo conocemos: el joven lo rebasó y quedó quinto; mientras que el siete veces campeón del mundo se tuvo que conformar con ser sexto ya que el finlandés tuvo un despiste.

En medio de esta dramática situación en la que el coche de seguridad se introdujo en el circuito, Lewis tuvo un encontronazo con su equipo a través de la radio. Luego de la carrera, sostuvo ante la prensa internacional: "Cuando estás ahí fuera, no tienes toda la información. No sabes dónde está todo el mundo y no tienes la imagen que ellos tienen en la pantalla. En el momento en el que te dan la responsabilidad de tomar una decisión, parece que estás apostando y eso no me gusta. Así que dije que ellos tomaran la decisión, pero de alguna manera fueron desafortunados".

Claro, los ingenieros querían que sea el propio piloto quien tome la decisión de una nueva estrategia. Finalmente, optó por no ingresar a boxes y continuar con los neumáticos duros que ya tenían 20 giros encima; mientras que Russell salió a la pista con unos medios nuevos. Toto Wolff, jefe de Mercedes-AMG Petronas, salió a intentar calmar un poco las aguas y le respondió a su piloto estrella tras la crítica.

"Creo que estaba entre la espada y la pared. El coche de seguridad claramente salió en una situación que no era favorable para él (Lewis Hamilton) y favorable para George (Russell). George tenía una ventana, nadie detrás de él, pudo cambiar a un (neumático) medio prácticamente nuevo", explicó el directivo.

Más adelante, aseguró: "Lewis tuvo que decidir, ¿mantengo la posición con un duro o monto un blando, lo que también habría sido comprometido? Probablemente fue una decisión de 50%-50% y al final no le salió bien. No es la primera vez esta temporada que tiene mala suerte con el coche de seguridad". Cabe resaltar que ha "perdido" con su compañero de equipo en 4 de los 5 Grandes Premios, por lo que su enfado es más que entendible.