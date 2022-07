Max Verstappen ha llegado muy joven a la Fórmula 1, mostrando todo su talento que lo llevó a ser campeón del mundo en 2021 y a perfilarse para repetir en la actual temporada. Parte de ese rendimiento también se vio influido por la dura exigencia recibida desde niño por parte de su padre, incluso con sobrepaso de límites.

Anécdotas como un abandono por parte de Jos en una estación de servicio después de cometer un error en los kartings, o el hecho de que no le hablara durante una semana por similares motivos, son algunos de los momentos conocidos de la familia neerlandesa. Incluso, en las últimas horas, el mayor de los Verstappen ha confesado que ha sobreexigido a su hijo durante su infancia.

Unido como desde sus inicios, Max Verstappen hoy toma a gracia las historias que le ha hecho vivir Jos, a quien le atribuye sus grandes resultados obtenidos: "Sin mi padre, no estaría sentado aquí hoy. Cuando dejó la Fórmula 1, sacrificó los siguientes doce años e hizo todo lo posible para que yo llegara a donde estoy ahora".

"Pasamos innumerables horas viajando juntos por Europa, y no sólo eso. El trabajo que hizo fue realmente una locura. Trabajó en mis motores, preparó mis karts, estuvo en el banco de pruebas”, declaró el actual líder de la tabla de pilotos, quien reveló que su padre lo acompañaba a la escuela y volvía directamente al taller. "Y cuando terminaba la escuela, iba allí y todavía estaba trabajando", añade.

Verstappen amite que de niño no entendía los motivos que llevaban a su padre a ser así, pero actualmente se muestra "muy agradecido por esos momentos", ya que "definitivamente me ayudó más adelante en mi carrera".

Consultado por la actual presencia de Jos Verstappen a cada Gran Premio de la Fórmula 1, Mad Max aclara: "Por supuesto que ya no me dice: 'Aquí tienes que girar y allí tienes que hacer esto y aquello'. Pero me gusta compartir cada fin de semana".