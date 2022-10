Sergio Pérez viene señalando la mejor temporada personal de su carrera en su segundo año a bordo de Red Bull Racing. Por si fuera poco, el mexicano viene de ganar el Gran Premio de Singapur de manera categórica, triunfo que lo acercó al segundo puesto del campeonato mundial de pilotos.

No es una novedad lo valioso que resultó ser Checo para el equipo de Milton Keynes desde el primer momento. Pues en 2021 encontraron en él un piloto versátil y talentoso que además le permitió a la escudería regresar a los títulos mundiales, de la mano de Max Verstappen. Y la tarea del "Ministro de Defensa continuó en 2022.

Las actuaciones del piloto tapatío también le han valido halagos públicos y constantes por parte de Christian Horner y Helmut Marko, las voces más importantes del equipo. Sin embargo, ¿en qué momento cree Checo Pérez que desde Red Bull comenzaron a confiar en él?

"Desde que me contrataron (confiaron en él), porque para Red Bull haberme contratado significó mucho porque no era parte de la academia de pilotos, entonces ese fue un voto de confianza muy fuerte de parte del equipo, el tener que salir a buscar fuera es algo complicado para el equipo. Desde ese momento supe que confiaban en mí", declaró el mexicano en diálogo con Los 40 México.

"No es lo normal para Red Bull, ellos siempre tienen a sus pilotos desde jóvenes. Es un sistema diferente al de todos sus equipos", completó el mexicano, al ser repreguntado por lo gustosos que andan en Milton Keynes por tenerlo.

¿Cuál es el momento más emocionante de su carrera?

En relación a la serie televisiva que se estrenará sobre la vida de Checo, el mexicano respondió a la pregunta sobre cuál sería el climax (momento de quiebre) de su vida: "Yo creo que en el 2020 cuando estaba en Racing Point que no tenía contrato, no me iban a renovar, no tenía a donde ir, y ahí llegó Red Bull".