El circuito callejero donde se llevará a cabo el Gran Premio de Miami, ha representado más que un reto para los pilotos de la Formula Uno, entre ellos el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Este no pudo con la frustración que le dejaron las prácticas, y de cara a la calificación, se dijo más que molesto por las complicaciones que ha presentado esta pista, pues ha generado muchos problemas para todos los equipos.

“No sabemos exactamente en donde estamos. Ha sido una sesión difícil para todos los pilotos. Creo que ha sido una sesión muy desordenada. Con el auto lleno de combustible no pudimos hacer nada debido a todas las banderas rojas y el tiempo que perdimos”, reveló Pérez, quien finalizó en el tercer puesto de la segunda práctica y cuarto lugar al medio día, pero fue de los pocos que se salvó de las banderas rojas y los trompos.

“Básicamente nos estamos quedando ciegos para la carrera y creo que la mayoría de la gente está en el mismo barco que nosotros. Para la calificación tenemos más de una idea, pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente con el clima por aquí”, mencionó el originario de Guadalajara, Jalisco, quien destacó que el asfalto de Florida cuenta con muy poco agarre, por lo que será sencillo estrellarse contra el muro o realizar un trompo.

“No hay mucho agarre fuera de la línea de carrera en esta pista y es una pena porque creo que las carreras serán difíciles debido a eso. Dicho esto, creo que va a ser una carrera interesante porque todos nosotros no sabemos exactamente dónde estamos”, finalizó el tricolor, quien con anterioridad se había mostrado contento por correr en Miami, pues prácticamente lo sentía como correr en casa.

Mientras que su compañero, Max Verstappen lamentó no finalizar la sesión debido a problemas hidráulicos que provocaron un incendio en el RB18: “No fue un buen día para nosotros, queríamos salir y aprender la pista y ponernos al día, pero las cosas no salieron según lo planeado. Simplemente tuvimos algunos problemas hidráulicos, tan pronto como salí no podía conducir realmente y también mis frenos estaban en llamas, por lo que hubo algunos problemas. No tenemos una gran cantidad de información y datos para mi auto, lo que podría resultar difícil para la clasificación y la carrera, pero haremos nuestro mejor esfuerzo”.