El desenlace del campeonato mundial de Fórmula 1 en la temporada 2021 con el Gran Premio de Abu Dabi sigue dando de qué hablar. Por un lado la defensa que hizo Sergio Pérez ante Lewis Hamilton para permitir el rebase de Max Verstappen, por otro la aparición del safety car provocado por Nicholas Latifi.

Respecto al cerrado duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, Carlos Sainz de Ferrari comentó que "me hubiera gustado estar tras ellos pero con los doblados no pude luchar por la primera victoria, sobre todo si se chocaban. Para Hamilton igual hubiera sido más justo una bandera roja, quizás lo fuera hacer ese final con los dos iguales, pero el reglamento tampoco obliga a sacarla en ese contexto si no hay mucha suciedad en pista, etc".

Para el piloto español es necesario "analizar qué pasó, porque creo que fue un poco desafortunado estar en esa posición. A veces la consistencia en la aplicación del reglamento ha sido polémica y hay que revisarlo aunque nunca todo el mundo va a estar contento, pero creo que algunas cosas deben clarificarse y hacer el deporte más comprensible y consistente".

Carlos Sainz jr. evalúa su temporada 2021

En cuanto a los rumores que hablan sobre la posibilidad del retiro de Lewis Hamilton luego de no haber podido ganar su octavo campeonato del mundo, Carlos Sainz junior apuntó que: "No sé, ojalá que no se retire Hamilton, yo quiero seguir compitiendo con él, es de los mejores de la historia y quiero seguir compartiendo parrilla con él".

Respecto a su primera temporada en Ferrari, Carlos Sainz junior dijo haberla disfrutado de gran manera. "Me siento bien realizado, me puse objetivos ambiciosos al inicio de temporada y se han cumplido a mis pasos, he llegado a un nivel alto al final de temporada, he acabado como quería con buenos resultados". El español terminó en el quinto lugar de la clasificación de campeonato mundial de pilotos.