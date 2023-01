El próximo cinco de marzo se llevará comenzará la temporada 2023 de la Fórmula 1 cuando se corra el Gran Premio de Bahrein. Por otro lado, ayer por la tarde, Christian Horner habló de la polémica que hubo entre Max Verstappen y Checo Pérez en Brasil, y realizó una insólita declaración para justificar el accionar del neerlandés.

No hay dudas de que Red Bull tuvo un excelente 2022 debido a que logró quedarse con el campeonato mundial de pilotos nuevamente. A su vez, logró por primera vez alcanzar el título de constructores luego de haber quedado lejos de Mercedes en el 2021 ya que Valteri Botas se quedó con el tercer puesto al quitarle en el último metro el lugar a Esteban Ocon.

Por otra parte, lo que estuvo cerca de conseguir la escuedería austríaca fue el 2-1 en torneo de corredores y hacer una marca nunca conseguida por el equipo. Sin embargo, Max Verstappen no quiso ayudar a Checo Pérez en el GP de Brasil y llegó con la misma cantidad de unidades que Charles Leclerc, quien se quedó finalmente con la segunda posición.

A su vez, a más de un mes de aquella polémica quien rompió el silencio fue Christian Horner quien marcó que fue culpa de ellos no haber planteado ese escenario. "Creo que la raíz del problema fue que nunca habíamos previsto estar en una situación, estar en las últimas vueltas en sexto y séptimo lugar en ese Gran Premio. Y creo que fue algo que, como no lo habíamos previsto, no lo habíamos discutido antes de la carrera, y creo que fue un error por nuestra parte, que deberíamos haber pensado, o tratado de pensar en cada escenario", comentó el británico según lo informado por MotorSports.com.

Y agregó: “Así que creo que fue un error como equipo no haberlo discutido y tener un plan muy claro. Obviamente, fue desafortunado lo que pasó, pero se discutió rápidamente, de forma abierta y transparente. Y ambos pilotos fueron muy claros, abiertos y honestos entre sí, y a partir de ahí, como equipo, seguimos adelante y la dinámica entre los pilotos está absolutamente bien”.