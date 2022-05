Los ajustes aerodinámicos y la reducción de peso que formaron parte del paquete de mejoras al que echaron mano desde Red Bull para el Gran Premio de Imola, que entre otras cosas permitió a Max Verstappen quedarse con la primera posición tanto allí como en Miami el último domingo, parecen haberle dado una ventaja que no habían tenido en las primeras tres carreras de la temporada respecto de Ferrari, la escudería con las que están llamados a pelear tanto el campeonato de pilotos como de constructores.

Atentos a ello, en la escudería italiana parecen haber identificado que su déficit con respecto a Red Bull es sólo de unos 0,2 segundos por vuelta y esperan que el paquete de mejoras que introducirán en el Gran Premio de España, que se correrá el próximo domingo 22 de mayo, pueda hacer que esa diferencia desaparezca o, mejor aún, que se torne en su favor.

"En términos de evaluación del rendimiento, y de lo mucho que han desarrollado en Red Bull en comparación con nosotros, ¿estamos preocupados? Yo diría que no. No creo que la diferencia sea enorme. Es una cuestión de un par de décimas como máximo y no debemos olvidar que en Miami ganamos la primera fila de la parrilla”, señaló al respecto Mattia Binotto, director de Ferrari.

Y agregó: "En la clasificación tuvimos un mejor rendimiento en comparación con el Red Bull, así que en general, en un fin de semana, no creo que haya mucha diferencia entre el Red Bull y el Ferrari. Si hay una preocupación, es cuánto están desarrollando teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto. Pero más que una preocupación, quizá sea una esperanza porque en algún momento tendrán que parar".

A Charles Leclerc le preocupan los neumáticos

Más preocupado que Binotto parece estar Charles Leclerc, piloto que está llamado a competir palmo a palmo con Max Versteppen por el campeonato mundial de la temporada 2022. Y en esa preocupación, el monegasco hizo referencia a los neumáticos. "En una carrera, especialmente con los compuestos más blandos, el medio y el blando, parece que desde hace dos carreras, en términos de ritmo, ellos parecen ser un poco más fuertes y gestionan mejor esos neumáticos”, manifestó como señal de alerta.