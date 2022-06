Más allá del 1-2 que registró Red Bull con Max Verstappen y Checo Pérez, en Mercedes las cosas no han ido nada mal en el Gran Premio de Azerbaiyán, pues aprovecharon los retiros de los dos pilotos de Ferrari para sumar una importante cantidad de puntos con el tercer lugar de George Russell y la cuarta posición de Lewis Hamilton.

Eso, claro, si se observa solo el resultado, porque la realidad es que el piloto británico y siete veces campeón mundial de Fórmula 1 padeció un fuerte dolor de espalda a lo largo de toda la carrera, que en más de una ocasión le hizo comunicárselo por radio a su equipo de trabajo.

Las dolencias, que han complicado a Hamilton a lo largo de lo que va de la temporada, se agravaron por un problema relacionado a la mecánica del auto, pues el porpoising generó un rebote que afectaba a su coche al final de la larga recta principal y eso repercutía en su espalda.

El propio Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, dijo que le preocupaba que esos dolores no le permitieran a Hamilton participar del Gran Premio de Canadá. Pero poco después el propio piloto se encargó de llevar tranquilidad tanto dentro de su equipo como a los fanáticos. "La espalda está un poco dolorida y magullada, pero nada serio, por suerte", comunicó desde sus redes sociales.

Y agregó: "Me he sometido a acupuntura y fisioterapia con Angela Cullen y estoy de camino a encontrarme con el equipo para trabajar con ellos en la mejora. Tenemos que seguir luchando. No hay mejor momento que el presente para unirse, y lo haremos. Estaré ahí este fin de semana, no me lo perdería por nada del mundo. Les deseo a todos un día y una semana increíbles".