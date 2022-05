Luego de años y años de hegemonía, los fanáticos del automovilismo nos estamos acostumbrando a ver a Lewis Hamilton sin opciones reales de poder pelear por el liderazgo en un Gran Premio. En esta temporada 2022 de la Formula 1, su coche de Mercedes-AMG Petronas no está siendo nada competitivo y la frustración se está apoderando del piloto que supo ser campeón mundial en siete ocasiones.

Mónaco no fue la excepción para el británico: ni en la clasificación ni en la carrera pudo hacer mucho para acercarse a los primeros puestos y, una vez más, fue superado por su compañero de equipo George Russell. Lewis salió en octavo lugar y cruzó la meta en el mismo sitio: quedó atascado detrás de un Fernando Alonso que supo cómo defenderse para mantener la posición y así generar una nueva decepción en la escudería alemana.

Una vez culminó el GP, Hamilton no ocultó su tristeza y desilusión con este pésimo presente y lanzó una declaración que sepultó a Mercedes. "Fue un poco frustrante, pero esto es lo que es, simplemente te queda estar detrás de él (Alonso). Sí (me está afectando este mal inicio), pero ¿qué tiene de bueno dejar que me consuma? Es como es, y no hay mucho que pueda hacer al respecto", apuntó con contundencia.

Más adelante sostuvo: "Estoy rezando para que el coche (en Bakú) no se note como aquí. Esto fue lo peor en este monoplaza hasta ahora solo por los baches. Estoy deseando que se vaya (porpoising), mis dientes y mi mandíbula moviéndose todo el tiempo, he terminado con temblores. Volveremos a la fábrica y nos esforzaremos más, lo volvernos a intentar en la próxima carrera".

¿Cómo está Lewis Hamilton en la tabla de pilotos?

acumuló un total de 50 puntos: salió 3º, 10º, 4º, 13º, 6º, 5º y 8º. Max Verstappen, líder actual y con quien peleó codo a codo el último título mundial, tiene 125 y ya le sacó una ventaja de 75 unidades. Charles Leclerc y Sergio Pérez completan el podio y prometen aspirar por la corona. George Russell, su compañero, está cuarto por delante de Carlos Sainz. Lewis Hamilton, tras siete fechas,