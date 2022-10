Uno de los movimientos de mercado más interesantes de cara a la temporada 2023 de la Formula 1 involucra a Nyck de Vries, piloto neerlandés de 27 años que recibirá la primera oportunidad grande de su carrera. Luego de haberse destacado en el Gran Premio de Italia, en donde reemplazó a Alex Albon y quedó noveno a bordo de un Williams, en Red Bull Racing actuaron de manera rápida y abrocharon su contratación.

De esta manera, le quitaron un importante miembro a Mercedes y le darán un asiento en AlphaTauri, mismo que abandonó Pierre Gasly para irse a Alpine. Este fichaje ha puesto a temblar a los fanáticos mexicanos, ya que el compatriota de Max Verstappen puede convertirse en una verdadera amenaza para Sergio Pérez de cara a futuro. ¿Esto es verdaderamente así?

Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, se sinceró sobre la contratación de Nyck de Vries y dejó bien en claro que deberá mostrar un nivel extraordinario para conservar su sitio y escalar posiciones. "Como siempre, para nosotros lo importante es el rendimiento. Cuando la gente rinde, entonces sabes cómo va... Pero no pensamos en 2028 o en si Nyck estará en Red Bull Racing algún día; solo se trata de rendimiento", admitió el directivo, llevándole tranquilidad a Checo.

Más adelante aseguró: "De Vries debería liderar el equipo (AlphaTauri). Veremos cómo va el año que viene, pero por su experiencia y personalidad debería ser el líder. Por supuesto, el equipo se beneficiará de ello. Es piloto reserva de casi todos los equipos de Mercedes en la parrilla y ha estado en varios simuladores".

Mercedes amenazó a Nyck de Vries

En Mercedes ya presionaron a Nyck de Vries para que no le brinde información de su monoplaza a Red Bull, quien justamente es el equipo "enemigo". Mike Elliott, director técnico del equipo alemán, señaló: "Quizá sea una pena el lugar al que va, pero es lo que hay. Creo que tenemos fe en que podemos subirlo al coche, hacer pruebas con él, y podemos confiar en que no mirará las cosas que no queremos que mire, y creo que hará un buen trabajo. Creo que ha sido muy honrado en su trato con nosotros, así que no hay que preocuparse".