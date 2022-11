A falta de una carrera para que termine el Campeonato Mundial de 2022, Checo Pérez ha tenido un año con altibajos, pero puede terminarlo de gran manera en caso de consagrarse subcampeon. En plena disputa con Charles Leclerc, de Ferarri, el mexicano conoció una importante noticia en Red Bull de cara al próximo año.

Aunque mucho se habló sobre el cortocircuito de Checo Pérez con Max Verstappen, el mexicano se ganó este año la renovación con Red Bull. Sin embargo, la escudería austríaca luego de una semana agitada, dio a conocer una importante novedad que puede representar una gran presión para Checo Pérez en 2023.

En diálogo con la cadena Sky Sports Alemania, Helmut Marko, asesor de Red Bull, confirmó: "Ricciardo será nuestro tercer piloto". El australiano, que viene de quedarse sin lugar en la parrilla tras ser desafectado de McLaren, regresará entonces a Red Bull, escudería en la que militó desde 2014 hasta 2017.

De esta manera, con un piloto de jerarquía como reserva y listo para salir a escena cuando sea necesario, Checo Pérez tendrá una cuota más de presión para obtener buenos resultados en 2023. Incluso, Daniel Ricciardo mantiene una buena relación con Max Verstappen, ya que fueron compañeros años atrás.

Ricciardo no se arrepiente

Días atrás, consultado acerca de su salida de Red Bull años atrás, Ricciardo manifestó: "No me arrepiento. Esa es la verdad. Y no me arrepiento porque, aunque la gente diga que mi carrera no fue buena después de Red Bull… Entiendo ese lado del público, que mi carrera ‘fracasó’, por así decirlo. Pero sé cómo estaba sintiéndome y sé que necesitaba tratar de superarlo. Mira, no gané campeonatos ni nada después de dejar Red Bull, pero creo que todas las cosas por las que he pasado y aprendido me han hecho sentir mejor”.