En la segunda fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 2023, Sergio Pérez demostró ser el mejor piloto de la parrilla en el Circuito de la Corniche de Yeda y acabó en primer lugar con su RB19. Sumó 25 puntos más que importantes en la pelea por el título y le dio un claro mensaje a Max Verstappen, quien salió segundo: este año no será tan sencillo como el anterior.

De cara al Gran Premio de Australia, los conductores de Red Bull Racing arriban en situaciones muy similares y parten como grandes candidatos a llevarse otro triunfo. Y para seguir encendiendo esta rivalidad que entretiene a todo el mundo del automovilismo, SuperMax justificó su derrota con Checo en Arabia Saudita. ¿Una excusa?

Max Verstappen justificó su derrota con Checo Pérez en Yeda

En conferencia de prensa previo a lo que será el GP de Australia en el Circuito de Albert Park, el bicampeón mundial de Fórmula 1 explicó que no se encontraba bien de salud en la última jornada, donde perdió con Checo Pérez. "Me enfermé mucho, especialmente en la última carrera. Sentí que me faltaba un pulmón, y llegué al fin de semana en Jeddah realmente creyendo que se había ido, pero no fue así", admitió.

Más adelante completó: "Definitivamente me afectó durante todo el fin de semana. Fue una de las primeras carreras en las que sentí que estaba limitado físicamente. He estado tratando de trabajar en ello, tratando de mejorar, y creo que ha mejorado mucho, así que este fin de semana debería estar bien al 100 por ciento".

De cara al Gran Premio de Australia, entonces, volverá a estar bien y no tendrá excusa para ganarle a Sergio Pérez y seguir mandando en la clasificación de pilotos en el actual campeonato. Es evidente que entre ellos se disputarán el título, por lo que cada carrera cuenta. Pero, si Checo lo vence de vuelta, ¿pondrá otra excusa?