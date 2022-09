Pasan los Grandes Premios de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y Red Bull Racing se acerca cada vez más a lograr los campeonatos mundiales de pilotos y constructores. Max Verstappen y un monoplaza a su medida con grandes prestaciones parecen imbatibles, y provocan resignación en sus más acérrimos adversarios.

Si bien Mercedes-AMG Petronas ha logrado 13 podios (tres segundos puestos y 10 terceros) entre sus dos pilotos, ocupando el tercer lugar en la tabla de equipos, la diferencia de rendimiento con los austríacos ha sido bastante grande. Y así ya se anima a manifestarlo abiertamente el siete veces campeón de la categoría reina.

En declaraciones públicas, Lewis Hamilton calificó a Red Bull como "casi imbatible" y aseguró que no se sabe el potencial de Max Verstappen a bordo del mismo, pues el neerlandés suele ocupar el primer lugar con una conducción tranquila. Pero no quedó todo ahí, además, confesó que Mercedes no tiene previstas actualizaciones que permitan achicar la brecha, y solo tendrán que esperar un golpe de suerte si quieren ganarle una carrera RB18.

"Tenemos que ser realistas, ese Red Bull es casi imbatible. Va a haber que hacer algo de verdad para batir a ese coche. En cuanto a las prestaciones, están completamente por delante de todos", opinó el británico tras el Gran Premio de Italia.

"No los hemos alcanzado, no tenemos mejoras para superarlos. Así que va a hacer falta que la suerte nos acompañe. Y no es imposible, porque podríamos haberles ganado en Budapest. Pero él (Verstappen) generalmente va calmado en la parte delantera, así que nunca sabes su verdadero ritmo. Ya veremos", añadió.