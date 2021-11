Para el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, el sueño que vive al portar los colores de Red Bull es la codicia de muchos, pues es considerado uno de los equipos más competitivos de la categoría, pero a pesar de ello su camino no ha sido tan sencillo como muchos creen, y por ello no ha conseguido todo lo que esperaba.

En lo que es su primera temporada con la escudería austriaca, el originario de Guadalajara, Jalisco confesó que no está pasando el momento que todos piensan, pues ha sido muy complicado su arribo: "Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, pero la adaptación se ha complicada, pero no he parado y los resultados lo demuestran", comentó a TUDN.

Pérez, quien ya ha sido volante de otros equipos anteriormente como Force India o Sauber, reveló que en sus 10 años en la Formula 1, no había tenido un inicio tan complicado desde McLaren, pero todo se lo atribuye a la difícil adaptación a la que se ha enfrentado, pues no le ha sido sencillo a pesar de tener un gran equipo y un buen auto que lo ha llevado al podio en repetidas ocasiones.

"Esperaba mucho más. Llegar a un equipo que está peleando por el campeonato del mundo, me encantaría estar ahí peleando por el campeonato, pero desafortunadamente tuve ese proceso de adaptación, cambio de equipo, lo hemos visto con todos los pilotos que han cambiado de autos", detalló el tapatío.