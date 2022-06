El inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 parecía prometer para Carlos Sainz, pues consiguió dos podios en Bahréin y Arabia Saudita que lo hacían ver como uno de los candidatos al campeonato. Sin embargo, los retiros en Australia, Imola permitieron que Charles Leclerc se posicione como el piloto 1 de Ferrari, y la escalada de los Red Bull terminó con todas las esperanzas.

Luego el piloto español logró recuperarse con podio en Miami, el cuarto lugar en Barcelona, y el segundo puesto en Mónaco, donde no logró rebasar a Sergio Pérez. Y cuando parecía que el madrileño podía soñar con una remontada, llegó un nuevo abandono en el GP de Azerbaiyán que lo estancó en el quinto lugar de la tabla de pilotos, inclusive por detrás de George Russell.

A todo esto se sumó su difícil adaptabilidad al monoplaza F1-75 y los pronlemas de fiabilidad que este acarrea. Sin ir más lejos, las declaraciones públicas de Carlos Sainz dejan ver que ya no cuenta con esperanzas de al menos soñar con coronarse con el campeonato mundial.

"No, la verdad que no (esperanza), en ese sentido mi aproximación ha cambiado un poco porque es verdad que con los ceros me distancié mucho en el Mundial, duelen, y desde ese punto preferí no pensar en el campeonato", disparó en diálogo con Marca.

"Además también porque ví que no estaba lo suficientemente cómodo con el coche como para ir a por poles y victorias y quizás el ímpetu por querer ganar y hacer poles también hizo que igual cometiese algún error de más. A mí adaptarme siempre me ha gustado, lo suelo hacer bastante rápido, pero es verdad que este año es diferente y es una experiencia nueva", añadió.

