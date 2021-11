La historia del camino que tuvo que pasar el mexicano, Sergio “Checo” Pérez para llegar a la Formula 1, pocas personas lo conocen, y por ello el azteca decidió contarla además de algunas otras intimidades de su vida así como de su carrera, pero esta vez en concepto poco usual visto en la máxima categoría del automovilismo.

"Me daba hambre por la noche, sabía dónde estaba la comida y comía pollo con papas. El cocinero no estaba feliz de tenerme allí, al otro día decía, me falta comida", confesó el volante, quien decidió recordar cuando tuvo que compartir en 2005 con un cocinero en un cuarto de un restaurante en Alemania, así lo indicó en la serie 'For Real', de Red Bull.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, tuvo sus primeros acercamientos con el automovilismo al empezar a probarse en el kartismo, así lo reveló en este proyecto en el que también ahonda en su vida escolar, su llegada a la Formula 4 de Reino Unido y hasta su arribo al equipo austriaco, quienes hicieron esta secuencia apoyados en una versión animada de las historias contadas por el piloto.

"Soy extremadamente afortunado de tener una carrera tan buena en la Fórmula Uno. Comenzó como un proyecto loco de un niño loco: llamar a la gente a las 4 am, sin hablar inglés. Estoy extremadamente orgulloso de ese niño. No importa lo loco que suene tu sueño, definitivamente puede ser posible".