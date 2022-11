Daniel Ricciardo es uno de los pilotos que más ha mermado su rendimiento en los últimos años, situación que lo ha llevado a quedarse sin lugar en la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2023. Tras dos años a bordo del McLaren, el australiano será reemplazado por un compatriota, Oscar Piastri.

Uno de los equipos que mencionó como posible destino para Ricciardo fue Haas F1 Team, quien finalmente anunció a Niko Hülkenberg como sucesor de Mick Schumacher. En las últimas horas fue consultado respecto de esta situación Guenther Steiner, quien respondió con durísimas declaraciones para el ex de Red Bull.

El jefe del equipo Haas afirmó que no responderá más a las llamadas de Daniel Ricciardo, especialmente por el incidente con Kevin Magnussen en el GP de Brasil. El italiano reconoce que ha tenido interés por él antes de verano, pero el austaliano respondió con desinterés. Aunque se dice aliviado por que las negociaciones no prosperaran, debido al bajón en el rendimiento del piloto.

"Todavía no habla conmigo y mejor que no lo haga después de que el fin de semana pasado chocara contra nosotros. Así que ya no le contesto a las llamadas. Daniel este año, obviamente, no lo hizo bien. Si no, seguiría en McLaren. Así que tenemos que tener en cuenta eso también, habríamos sido conscientes de que no está en la cumbre de su carrera", comentó Steiner para The Race.

"Al principio me puse en contacto con él antes de que ocurriera todo lo que pasó con McLaren. Me puse en contacto con él para ver lo que iba a hacer el próximo año, pero eso no fue a ningún sitio, tampoco habló conmigo", añade el directivo de Haas.

Guenther Steiner no entiende la caída de Ricciardo durante los últimos años con McLaren y Renault después de una próspera etapa en el monoplaza de Red Bull, por lo cual considera que habría sido un fichaje riesgoso: "Todavía no lo entiendo porque creo que es un piloto muy bueno que ganó carreras con Red Bull, fue muy bueno y este año simplemente no se juntaron las cosas. Así que si fichas a alguien así, aceptas el riesgo, ¿puedes hacer que vuelva o no?".