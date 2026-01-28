Cada vez falta menos para el estreno de Cadillac en la Fórmula 1. El nuevo equipo ya dio sus primeros giros en la pretemporada que se está llevando a cabo en Barcelona y busca perfeccionar el coche de cara al debut en el Gran Premio de Australia 2026.

Ahora bien, a falta de conocer el rendimiento final del monoplaza, la escudería americana reveló este miércoles el diseño del mono que utilizarán Checo Pérez y Valtteri Bottas durante el año.

En los últimos días se dio a conocer el acuerdo con la reconocida marca de indumentaria Tommy Hilfiger, pero ahora mostraron cómo quedó el traje final que veremos en cada fin de semana de competencia y las opiniones de los aficionados fueron positivas.

Como no podía ser de otra manera, el negro es el color principal del mono, pero hay varios detalles en blanco que lo convierten en una pieza sumamente estética. El protagonismo se lo lleva la parte inferior con los apellidos y dorsales de los pilotos a la altura de la cintura, además del logo y nombre de la escudería en ambos laterales.

Como todos los equipos, seguramente presentarán atuendos especiales para ciertos Grandes Premios, pero el que exhibieron este miércoles será el que utilizarán los pilotos en casi todas las citas del calendario 2026.

