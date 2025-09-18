La Fórmula 1 sigue palpitando el retorno de Checo Pérez. Si bien el mexicano recién volverá a la categoría oficialmente en la temporada 2026 de la mano de Cadillac, lo cierto es que en las redes sociales del Gran Circo ya le dedican posteos al tapatío con un claro guiño al público latinomaericano.

En las últimas horas, la cuenta oficial de la F1 realizó un posteo en Instagram sobre la dupla que conformarán Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas (actualmente piloto de reserva de Mercedes) a partir del año que viene y les puso un apodo que no pasó desapercibido, sobre todo entre los aficionados argentinos.

Puntualmente, la Fórmula 1 publico un carrusel con varias fotos de Checo y Bottas en la Máxima y los catalogó como ‘Los fabulosos Cadillacs‘. Esta es una banda musical argentina fundada en 1984 con 16 álbumes grabados y éxitos que se transformaron en cánticos de futbol como ‘Matador’ o ‘Siguiendo la luna’.

El posteo que le dedicó la F1 a Valtteri Bottas y Checo Pérez

¿Quién será el primer piloto de Cadillac entre Checo Pérez y Valtteri Bottas?

No habrá un piloto principal en la dupla conformada por Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac. Tal como confirmó el propio Sergio en su presentación con el equipo estadounidense, la visión de la escudería es desarrollar una alineación fuerte a base de experiencia con vistas a poder sumar victorias en el mediano plazo.

Cabe mencionar que ambos cuentan con victorias en la Fórmula 1. Checo Pérez consiguió la mayoría de sus triunfos como segundo piloto de Red Bull Racing; mientras que Bottas hizo lo propio en Mercedes como compañero del heptacampeón Lewis Hamilton.

