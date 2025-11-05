Tan solo quedan cuatro carreras para que finalice la temporada 2025 de la Fórmula 1. Es decir que cada vez falta menos para que Checo Pérez vuelva a formar parte oficialmente de la parrilla de la categoría, en este caso como nuevo piloto de Cadillac.

Mientras se llevan a cabo los Grandes Premios durante este año, Checo Pérez ya viene trabajando de lleno con Cadillac en el monoplaza de 2026 y en conocer a lo que será su nuevo equipo. Y esta es una gran ventaja con la que cuenta el mexicano por sobre Valtteri Bottas.

Recordemos que el finlandés es piloto reserva de Mercedes, por lo que también debe estar disponible con dicha escudería y eso no le permite involucrarse al 100% con Cadillac como sí lo hace Checo Pérez. De hecho, así lo reconoció Valtteri Bottas en una entrevista.

“Ya he estado en las instalaciones de Silverstone, ya estamos en contacto, pero no estoy tan involucrado como Checo porque no puedo. Las cosas son como son. Si pudiera, probablemente haría más cosas con el equipo porque hay mucho que preparar, pero las reuniones clave y la información clave que puedo brindar en esta etapa, ya las hemos tenido”, comentó Valtteri Bottas en una entrevista con Racing News 365.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez serán los pilotos de Cadillac en la Fórmula 1 2026 (@cadillacf1)

“Todavía puedo realizar reuniones en línea y ellos tienen mis registros de gestión anteriores, los niveles de asistencia, los ratios y demás cosas que no son ningún secreto”, agregó el piloto finlandés acerca de qué puede aportarle en estos momentos a Cadillac.

Por último, Checo Pérez y Valtteri Bottas no han tenido mucho contacto hasta el momento por las circunstancias, pero el finlandés tuvo una buena impresión del mexicano: “Pasamos juntos el día del anuncio en Nueva York y parece un tipo con el que es fácil trabajar“.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac?

La primera carrera de Checo Pérez con Cadillac será el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, aunque antes el tapatío dirá presente en tres pruebas de pretemporada: uno en Barcelona en enero y los dos restantes serán en Bahrein en febrero.

