¿Por qué Williams y Aston Martin no participan de los test de pretemporada en Barcelona?

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 comenzaron este lunes con algunas ausencias en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Los ensayos en suelo catalán durarán cinco días, pero hay dos equipos que brillan por su ausencia: Aston Martin y Williams.

Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon y Carlos Sainz no saltaron a la pista este lunes y no lo harán tampoco este martes debido a que sus respectivas escuderías no se encuentran en el circuito. Aston Martin recién aparecerá el jueves, mientras que Williams recién lo hará en Bahréin.

¿Por qué Williams no participa de los test de Barcelona?

“Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48, mientras continuamos presionando para alcanzar el máximo rendimiento del auto”, informó la escudería el 23 de enero a través de un comunicado.

Además, el portal Soy Motor añadió en las últimas horas que el nuevo coche de Williams tiene un sobrepeso de 20 a 30k y que falló tres veces las pruebas de choque. Panorama complicado.

Fernando Alonso, Lance Stroll, Alexander Albon y Carlos Sainz (GETTY IMAGES)

¿Por qué Aston Martin no participa de los test de Barcelona?

En el caso de Aston Martin, la escudería comunicó este lunes que se sumarán a los test de pretemporada de Barcelona a partir del jueves. “El AMR26 estará en Barcelona más adelante esta semana para su shakedown. Nuestra intención es rodar el jueves y el viernes”, reza el breve comunicado.

Ahora bien, según Motorsport, el motivo de la ausencia de Aston Martin en los primeros días tiene que ver con un problema en el montaje del nuevo coche, así como también un sobrepeso, pero inferior al que presenta Williams. Sin embargo, ellos sí pasaron con éxito las pruebas de choque.

