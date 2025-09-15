Lewis Hamilton atraviesa una de las etapas más difíciles de su carrera. Durante muchos años, el británico estuvo acostumbrado a ganar o -en el peor de los casos- luchar por victorias, y sus siete campeonatos de la Fórmula 1 así lo evidencian. Sin embargo, su última etapa en Mercedes y su actualidad en Ferrari no van de la mano con esa normalidad que había adoptado el heptacampeón.

Su fichaje por el equipo de Maranello provocó un gran revuelo y las expectativas estaban por las nubes, sobre todo después de su victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China. No obstante, Hamilton sigue sin poder asentarse en la Scudería y está sexto en el Mundial de Pilotos 2025, por debajo de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

En medio de este mal andar y en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Hamilton sorprendió al confesar que extraña a uno de sus excompañeros. Se trata de Valtteri Bottas. En una reciente entrevista, Lewis manifestó: “Echo de menos a Valtteri Bottas. No necesito decir nada sobre su talento porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera”.

Más adelante, completó: “Es uno de los finlandeses más honestos, probablemente el más divertido que me hubiera imaginado, y la persona más genuina con la que trabajar“. Cabe recordar que Bottas será compañero de Checo Pérez en Cadillac a partir de 2026, por lo que -según las palabras de Hamilton- el tapatío no tendrá problemas en la competencia interna.

Todos los compañeros que tuvo Lewis Hamilton en la F1