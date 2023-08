Christian Horner,el jefe de Red Bull Racing, ha confirmado que Sergio ‘Checo’ Pérez será el compañero de Max Verstappen para la Temporada 2024 de Fórmula 1. Sin embargo, esta confirmación viene con una condición clara: Checo debe demostrar su valía.

Horner ha sido directo, “Si Checo cumple, vamos a seguir con Checo. Si no lo hace, por la razón que sea, entonces no se limitará solo a los pilotos AlphaTauri, porque hay una gran cantidad de pilotos arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un auto Red Bull”.

El puesto de Checo Pérez en Red Bull es muy codiciado

La presión sobre Checo no solo proviene de su equipo actual, Red Bull, sino también de otros pilotos que aspiran a ocupar su lugar. Horner ha señalado que, si Checo no cumple, la búsqueda de un reemplazo no se limitará a los pilotos de AlphaTauri.

Hay muchos pilotos en el pit lane que desearían tener la oportunidad de conducir un auto Red Bull, lo que amplía el espectro de competencia para el mexicano.

Nick De Vries podría ser el posible sucesor de Checo Pérez

Ante los rumores de que Nick De Vries podría ser el reemplazo de Checo en Red Bull, Horner ha respondido de manera contundente. “Todo el propósito de AlphaTauri y Toro Rosso antes era formar pilotos como posibles candidatos para Red Bull Racing“.

Además Horner agregó, “Es por eso que, con Nyck, no parecía que fuera a ser un candidato de Red Bull Racing, entonces el argumento que planteas es, ¿tiene sentido seguir adelante?”.

Sin embargo, con Nyck De Vries, no parece que vaya a ser un candidato directo para Red Bull Racing, lo que plantea dudas sobre su futuro en el equipo.