Los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 están sirviendo de aprendizaje para todos los equipos y pilotos. Este año entró en vigencia el cambio de reglamento más grande en la historia de la Máxima y eso se notó en los shakedowns de Barcelona y Bahréin.

Publicidad

Publicidad

Los protagonistas no están del todo conformes con los cambios y tras varias sesiones de ensayo todavía hay cuestiones que siguen siendo una incógnita, por lo que la incertidumbre a menos de un mes para la primera carrera en Australia es muy grande.

Checo Pérez -ahora en Cadillac– fue uno de los pilotos que se encargó de explicar más en detalle sus sensaciones y manifestó en diálogo con los micrófonos oficiales del Gran Circo: “Esta Fórmula 1 puede llegar a ser como las carreras de Fórmula E. Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues… Todo eso es tremendamente difícil”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más adelante, expresó su preocupación respecto a los adelantamientos en las carreras de la nueva temporada con los motores híbridos: “Parece que adelantar podría ser un poco más complicado gestionando las energías y demás”.

¿Qué dijo Max Verstappen de los nuevos coches de la F1?

En diálogo con Telegraaf, Verstappen manifestó sobre el nuevo reglamento: “La sensación no es de un F1, más bien es como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto de conducir a tope y, de momento, no puedes hacerlo. Lo que haces como piloto tiene mucho efecto en la energía y para mí, esto no es F1″.

ver también Lando Norris invitó a Max Verstappen a retirarse de la Fórmula 1 tras sus quejas

En síntesis

El piloto Checo Pérez debutó con el equipo Cadillac en los test de pretemporada.

debutó con el equipo en los test de pretemporada. Max Verstappen comparó los nuevos monoplazas con una “ Fórmula E con esteroides”.

comparó los nuevos monoplazas con una “ con esteroides”. La primera carrera de la temporada 2026 se disputará en Australia en un mes.

Publicidad