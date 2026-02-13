La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó pero ya comenzaron los primeros roces. Los pilotos empezaron a probar los nuevos coches en los test de Barcelona y Bahréin antes del debut oficial y las sensaciones por parte de los protagonistas no están siendo las mejores.

Publicidad

Publicidad

De hecho, Max Verstappen -fiel a su estilo- no tuvo pelos en la lengua y criticó sin piedad a los nuevos coches híbridos en declaraciones recogidas por Telegraaf, tildando a la Fórmula 1 de 2026 como una “Fórmula E con esteroides“.

El tetracampeón de Red Bull se quejó de tener que ir más despacio en una curva para ahorrar energía de cara a las rectas y aseguró que no poder conducir al máximo “no tiene sentido”. Por último, cerró: “A algunos no les gustarán mis declaraciones, pero a mí me da igual”.

Lando Norris le contestó a Verstappen y lo invitó a retirarse

Luego de las palabras de Max Verstappen, el vigente campeón de la Fórmula 1 –Lando Norris– confrontó al neerlandés en diálogo con Racing News 365 y hasta lo incitó a dar un paso al costado: “Si quiere, puede parar. No tiene por qué estar en la Fórmula 1. Nos pagan una cantidad irrisoria por conducir, así que, al final, no hay queja alguna“.

Publicidad

Publicidad

Lando Norris en los test de Bahréin 2026 (GETTY IMAGES)

Lewis Hamilton apoya a Verstappen y también se pronuncia en contra del nuevo reglamento

El máximo ganador de la historia de la Fórmula 1 también habló al respecto de la nueva F1 que entró en vigencia este año y sostuvo: “Las nuevas reglas son ridículamente complejas. Nos las explicaron en una reunión hace unos días y casi necesitas un título de grado para entenderlas del todo. Ningún fan va a comprenderlas. Ahora mismo rodamos más lentos que F2“.

ver también La advertencia de Checo Pérez a toda la F1: “No regresé para pasear los domingos”

En síntesis

Max Verstappen criticó los coches de 2026 calificándolos como una “ Fórmula E con esteroides”.

criticó los coches de calificándolos como una “ con esteroides”. El vigente campeón Lando Norris sugirió a Verstappen retirarse si no está conforme.

sugirió a retirarse si no está conforme. Lewis Hamilton afirmó que los monoplazas actuales ruedan más lentos que los de F2.

Publicidad