Checo Pérez, sin pelos en la lengua: “Ser compañero de Verstappen en Red Bull es el peor trabajo de la F1”

El piloto mexicano habló a corazón abierto en una entrevista con Cracks Podcast y contó su experiencia en el equipo austriaco.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen y Checo Pérez como compañeros en Red Bull
© GETTY IMAGESMax Verstappen y Checo Pérez como compañeros en Red Bull

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 este 2026 como piloto titular del nuevo equipo Cadillac. Sin embargo, justo antes de comenzar la pretemporada brindó una entrevista a corazón abierto en la que contó detalles inéditos de su estadía en Red Bull Racing, equipo que lo despidió en diciembre de 2024.

No es un secreto que Sergio no se fue de la mejor manera de la escudería de las bebidas energéticas pese a haber sido de gran ayuda en años anteriores. De hecho, el exasesor del equipo -Helmut Marko- hablaba mal del tapatío públicamente cuando todavía era parte del equipo.

Finalmente, el tiempo terminó demostrando que el segundo asiento de Red Bull era sumamente difícil de ocupar independientemente del piloto que se sentara en él y en la mencionada entrevista con Cracks Podcast el propio Checo manifestó que ese es el peor trabajo dentro de la F1.

“Es un equipo complicado, porque ser el compañero de Max (Verstappen) en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”, aseguró Checo. Acto seguido, completó: “Yo sabía a lo que llegaba, este proyecto está hecho para Max”.

Más adelante, reveló cómo fue su primera plática con Christian Horner, en ese entonces jefe de equipo de Red Bull. Cuando me senté con Christian, me dice: ‘Mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max‘”.

Por último, Pérez dijo sobre aquella experiencia: “En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que Max, ya estaba pensando en ganar la carrera. Hasta que llegan las mejoras, hay una dirección muy clara en la que tiene que ir el equipo y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas.

De Checo Pérez a Ernesto Rivera: los cuatro mexicanos que habrá en F1, F2 y F3 en 2026

ver también

Posición de Checo Pérez en la tabla como piloto de Red Bull

  • 2021: 4.º lugar.
  • 2022: 3.º lugar.
  • 2023: 2.º lugar (subcampeón mundial).
  • 2024: 8.º lugar.

En síntesis

  • Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo Cadillac.
  • Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo.
  • Checo Pérez fue despedido de Red Bull en diciembre de 2024 tras finalizar octavo.
