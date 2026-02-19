La Fórmula 1 es una categoría impiadosa, pero incluso en ese contexto hay lugar para buenas amistades. Entre los pilotos que mejor relación tienen en la parrilla destacan Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappeen, excompañeros en Red Bull Racing.
Precisamente con el mexicano como dupla Max ganó sus cuatro campeonatos y siempre hablan maravillas uno del otro. De hecho, su relación de amistad fue bautizada por los aficionados como ‘Chestappen’ y el neerlandés le regaló un casco a Pérez cuando este fue despedido de Red Bull con el mensaje: “Gracias por ser el mejor compañero”.
Por eso, los seguidores de ambos pilotos estaban espectantes por el reencuentro entre Checo y Max ahora que el oriundo de Guadalajara volvió a la F1 de la mano de Cadillac y este momento llegó el miércoles 18 de febrero, cuando todos los corredores se reunieron para la foto oficial de 2026.
Así fue el reencuentro entre Checo Pérez y Max Verstappen
La Fórmula 1 publicó un video de los saludos de varios pilotos para Checo Pérez en el estudio. Sin embargo, resaltó el de Verstappen, quien dejó de lado su personalidad fría y se acercó a abrazar a su excompañero mexicano.
En la misma línea, Franco Colapinto también le dio la bienvenida a Sergio de manera afectuosa y luego fue el turno de Fernando Alonso, quien tomó por detrás a Checo de los hombros para saludarlo con una sonrisa en el rostro.
En síntesis
- Sergio ‘Checo’ Pérez se reencontró con Max Verstappen el miércoles 18 de febrero de 2026.
- El piloto neerlandés Max Verstappen abrazó a su excompañero durante la foto oficial de la F1.
- Los corredores Franco Colapinto y Fernando Alonso también saludaron afectuosamente al piloto de Cadillac.