Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Mira cómo fue el esperado reencuentro entre Checo Pérez y Max Verstappen

Ambos pilotos -excompañeros en Red Bull Raicing- coincidieron en la foto oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Checo Pérez y Max Verstappen se reencontraron en la F1
© GETTY IMAGESCheco Pérez y Max Verstappen se reencontraron en la F1

La Fórmula 1 es una categoría impiadosa, pero incluso en ese contexto hay lugar para buenas amistades. Entre los pilotos que mejor relación tienen en la parrilla destacan Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappeen, excompañeros en Red Bull Racing.

Publicidad

Precisamente con el mexicano como dupla Max ganó sus cuatro campeonatos y siempre hablan maravillas uno del otro. De hecho, su relación de amistad fue bautizada por los aficionados como ‘Chestappen’ y el neerlandés le regaló un casco a Pérez cuando este fue despedido de Red Bull con el mensaje: “Gracias por ser el mejor compañero”.

Por eso, los seguidores de ambos pilotos estaban espectantes por el reencuentro entre Checo y Max ahora que el oriundo de Guadalajara volvió a la F1 de la mano de Cadillac y este momento llegó el miércoles 18 de febrero, cuando todos los corredores se reunieron para la foto oficial de 2026.

Así fue el reencuentro entre Checo Pérez y Max Verstappen

La Fórmula 1 publicó un video de los saludos de varios pilotos para Checo Pérez en el estudio. Sin embargo, resaltó el de Verstappen, quien dejó de lado su personalidad fría y se acercó a abrazar a su excompañero mexicano.

Publicidad
Tweet placeholder

En la misma línea, Franco Colapinto también le dio la bienvenida a Sergio de manera afectuosa y luego fue el turno de Fernando Alonso, quien tomó por detrás a Checo de los hombros para saludarlo con una sonrisa en el rostro.

Así es el nuevo alerón giratorio de Ferrari que dejó boquiabierta a toda la Fórmula 1

ver también

Así es el nuevo alerón giratorio de Ferrari que dejó boquiabierta a toda la Fórmula 1

En síntesis

  • Sergio ‘Checo’ Pérez se reencontró con Max Verstappen el miércoles 18 de febrero de 2026.
  • El piloto neerlandés Max Verstappen abrazó a su excompañero durante la foto oficial de la F1.
  • Los corredores Franco Colapinto y Fernando Alonso también saludaron afectuosamente al piloto de Cadillac.
Publicidad
Leandro Barraza
Leandro Barraza
Lee también
Button reveló el beneficio de por vida que Verstappen ganó en la F1
FÓRMULA 1

Button reveló el beneficio de por vida que Verstappen ganó en la F1

George Russell también le contesta a Verstappen y crece la polémica
FÓRMULA 1

George Russell también le contesta a Verstappen y crece la polémica

Lando Norris invitó a Max Verstappen a retirarse de la F1
FÓRMULA 1

Lando Norris invitó a Max Verstappen a retirarse de la F1

Carrasquilla anticipó el futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM: “Le gustaría…”
Pumas de la UNAM

Carrasquilla anticipó el futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM: “Le gustaría…”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo