La Fórmula 1 es una categoría impiadosa, pero incluso en ese contexto hay lugar para buenas amistades. Entre los pilotos que mejor relación tienen en la parrilla destacan Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappeen, excompañeros en Red Bull Racing.

Precisamente con el mexicano como dupla Max ganó sus cuatro campeonatos y siempre hablan maravillas uno del otro. De hecho, su relación de amistad fue bautizada por los aficionados como ‘Chestappen’ y el neerlandés le regaló un casco a Pérez cuando este fue despedido de Red Bull con el mensaje: “Gracias por ser el mejor compañero”.

Por eso, los seguidores de ambos pilotos estaban espectantes por el reencuentro entre Checo y Max ahora que el oriundo de Guadalajara volvió a la F1 de la mano de Cadillac y este momento llegó el miércoles 18 de febrero, cuando todos los corredores se reunieron para la foto oficial de 2026.

Así fue el reencuentro entre Checo Pérez y Max Verstappen

La Fórmula 1 publicó un video de los saludos de varios pilotos para Checo Pérez en el estudio. Sin embargo, resaltó el de Verstappen, quien dejó de lado su personalidad fría y se acercó a abrazar a su excompañero mexicano.

En la misma línea, Franco Colapinto también le dio la bienvenida a Sergio de manera afectuosa y luego fue el turno de Fernando Alonso, quien tomó por detrás a Checo de los hombros para saludarlo con una sonrisa en el rostro.

En síntesis

Sergio ‘Checo’ Pérez se reencontró con Max Verstappen el miércoles 18 de febrero de 2026.

se reencontró con Max Verstappen el miércoles de 2026. El piloto neerlandés Max Verstappen abrazó a su excompañero durante la foto oficial de la F1.

abrazó a su excompañero durante la de la F1. Los corredores Franco Colapinto y Fernando Alonso también saludaron afectuosamente al piloto de Cadillac.

