Fórmula 1

De Checo Pérez a Ernesto Rivera: los cuatro mexicanos que habrá en F1, F2 y F3 en 2026

Conoce a todos los representantes que tendrá el país en las tres categorías. Checo será el único en Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Bandera de Checo Pérez en el GP de México 2025
© GETTY IMAGESBandera de Checo Pérez en el GP de México 2025

Los aficionados mexicanos del automovilismo tienen grandes expectativas en 2026. Luego de lo que fue el año sabático de Checo Pérez tras su salida de Red Bull Racing, los fanáticos locales volverán a tener un representante en la F1 con el regreso del tapatío de la mano de Cadillac.

Sin embargo, en total serán cuatro los pilotos de México que estarán repartidos en las tres categorías. Sergio será el único en Fórmula 1 (además de Pato O’Ward como reserva de McLaren), pero la Fórmula 2 contará con un mexicano y la Fórmula 3 con otros dos corredores aztecas.

Representantes mexicanos en F1, F2 y F3 2026

  • Fórmula 1: Checo Pérez (Cadillac)
  • Fórmula 2: Noel León (Campos Racing)
  • Fórmula 3: Ernesto Rivera (Campos Racing, respaldado por el programa Red Bull Junior Team) y Jesse Carrasquedo Jr. (Van Amersfoort Racing).

*A ello hay que sumarle que Pato O’Ward es piloto de reserva de McLaren.

Calendario de F1, F2 y F3 2026

La página oficial de la Fórmula 1 publicó el nuevo calendario para la temporada 2026 que aplica en la tres categorías. La gran novedad es la adición del circuito de Madrid y la salida del Gran Premio de Emilia-Romaña (Imola).

Foto oficial del calendario 2026 publicada por la F1

Vuelve Checo Pérez: fecha de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026

En síntesis

  • Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo Cadillac.
  • Noel León, Ernesto Rivera y Jesse Carrasquedo Jr. competirán en Fórmula 2 y F3.
  • El calendario 2026 incorpora a Madrid y elimina el GP de Emilia-Romaña.
leandro barraza
Leandro Barraza
