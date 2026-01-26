Es tendencia:
¿Cómo le fue a Checo Pérez con Cadillac HOY viernes 26 de enero en los test de Barcelona?

El experimentado piloto tapatío tuvo sus primeros ensayos oficiales este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez, piloto mexicano de la F1, con la indumentaria de Cadillac
© @Cadillac_F1Checo Pérez, piloto mexicano de la F1, con la indumentaria de Cadillac

Sergio Pérez está de vuelta en la Fórmula 1. En el día de su cumpleaños número 36, el piloto mexicano recibió el regalo de volver a girar oficialmente en el primer día de los test de pretemporada que se están llevando a cabo en España, más precisamente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El oriundo de Guadalajara tiene un año lleno de desafíos por delante con Cadillac, escudería que debuta en la Máxima, y este 26 de enero por primera vez pudo medir el coche con el resto de la parrilla para empezar a trabajar con mayor precisión de cara al estreno oficial en el Gran Premio de Australia.

Checo no fue parte de la sesión de la mañana en Barcelona (fue Valtteri Bottas quien giró en ese turno), pero en la tarde sí se subió al monoplaza de Cadillac y registró sus primeros tiempos oficiales en el año. A continuación, conoce cómo le fue.

Resultado de Checo Pérez HOY 26 de enero en los test de Barcelona

  1. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Franco Colapinto (Alpine)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Esteban Ocon (Haas)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Valtteri Bottas (Cadillac)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Checo Pérez (Cadillac)

Sergio Pérez finalizó último con un tiempo de 1:25.974. No obstante, fue también el último en marcar un registro y no dio tantas vueltas como el resto de los pilotos que participaron de la sesión.

¿Cómo ver EN VIVO a Checo Pérez en los test de pretemporada de la F1 en Barcelona?

Además, este resultado de Checo no debería alarmar al tratarse de su primera sesión de pretemporada con un nuevo equipo luego de un año sabático. Todavía queda mucho trabajo por delante y no hay dudas de que Pérez ofrecerá mejores tiempos en los próximos días.

En síntesis

  • Sergio Pérez debutó con Cadillac en los tests de Barcelona cumpliendo 36 años.
  • Checo registró un tiempo de 1:25.974, finalizando último en la tabla de posiciones.
  • El mexicano giró por la tarde, tras el turno matutino de Valtteri Bottas.
leandro barraza
Leandro Barraza
