Fórmula 1

¿Cómo ver EN VIVO a Checo Pérez en los test de pretemporada de la F1 en Barcelona?

Los test de Barcelona no se transmiten ni por TV ni por streaming, pero hay alternativas para seguir de cerca los acontecimientos.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez se estrena con Cadillac en Barcelona
Checo Pérez se estrena con Cadillac en Barcelona

La Fórmula 1 regresó este lunes 26 de enero con el primer día de los test de pretemporada de Barcelona y Checo Pérez fue parte de la sesión con su nuevo equipo, Cadillac. Tras el turno de Valtteri Bottas en la mañana, Sergio salió a la pista por la tarde y registró sus primeros tiempos del año.

Ahora bien, por desgracia para los aficionados mexicanos, la F1 tomó la decisión de no transmitir los primeros test de Barcelona y recién habrá imágenes oficiales a partir de los test de Bahréin. No obstante, hay formas de seguir de cerca la actividad de Checo en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, alineación titular de Cadillac (@Cadillac_F1)

Valtteri Bottas y Checo Pérez, alineación titular de Cadillac

¿Cómo seguir la actividad de Checo Pérez con Cadillac en Barcelona?

Aunque no existe ninguna transmisión oficial, lo cierto es que sí hay medios que aportan información y hasta imágenes de lo que va sucediendo en los test de pretemporada. Una de las coberturas más completas la está llevando a cabo Soy Motor (en X @SoyMotor).

Este medio español ha informado sobre las banderas rojas, los tiempos, los pilotos en pista y la cantidad de vueltas que giró cada uno. Checo no fue parte de la sesión matutina, pero no tardará en llegar información sobre su participación en la jornada de la tarde.

La F1 busca que las sesiones de Barcelona sean privadas

Varios periodistas que se encontraban cubriendo las sesiones del lunes en Barcelona, como Lucho Yoma o Jeppe H. Olesen, informaron que la Fórmula 1 cortó los suministros de datos para evitar que se filtre información. Sin embargo, Soy Motor continúa informando.

