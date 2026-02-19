Con Checo Pérez y un gran Colapinto: Resultado del Día 2 del último shakedown de la F1 en Bahréin

Se terminó el segundo día del último shakedown de la Fórmula 1 en Bahreín con buenas noticias para los aficionados latinoamericanos. Por un lado, Checo Pérez mejoró sus tiempos y finalizó por encima de su compañero, Valtteri Bottas. Por el otro, Franco Colapinto terminó en el Top 10 luego de girar con neumático blando C5.

Sergio acabó 14° de 16° con su Cadillac CA01 y fue de los pocos que probó el compuesto C5. No obstante, quien sí pudo aprovecharlo fue Colapinto. El argentino de Alpine superó la línea de los 100 giros y, cuando montó blandos, logró subir hasta el quinto lugar, tiempo que rápidamente sería superado por Lewis Hamilton.

Franco Colapinto en Bahréin (GETTY IMAGES)

Andrea Kimi Antonelli, por su parte, fue el más rápido de la sesión y ratifica el dominio de Mercedes. Las Flechas Plateadas prometen pelear en lo más alto en 2026 a pesar de la polémica de la compresión de su unidad de potencia y de los inconvenientes con su combustible Petronas.

Resultado del Día 2 en Bahréin

Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:32.803 Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) George Russell (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

Fecha y hora del Día 3 del shakedown en Bahréin

Día 3: viernes 20 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs.