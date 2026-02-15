Los documentos publicados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein sacudió a la Fórmula 1 por vínculos demostrados entre el fallecido criminal estadounidense y figuras importantes del paddock como Flavio Briatore, Lawrence Stroll y Bernie Ecclestone.

El nombre de los tres figura en los documentos y es un hecho confirmado que tuvieron trato con Epstein. No obstante, en lo publicado no se evidencia alguna prueba que inculpe a los directivos antes mencionados, con el valor agregado de que dos de ellos se encuentran en actividad.

Entre los documentos aparece la factura del envío de un paquete de FedEx que realizó en 2001 Epstein al domicilio de Bernie Ecclestone -expresidente de la Fórmula 1- en Londres. Sin embargo, eso no fue todo, ya que en 2011 hubo más contactos entre ambos por la venta del circuito de Silverstone que finalmente no prosperó.

En cuanto a Lawrence Stroll, actual propietario del equipo Aston Martin y padre del piloto Lance Stroll, el caso es más delicado. El documento evidencia que se reunieron en más de una ocasión con más invitados a principios de los 2000. Además, en 2014 se mantuvieron en contacto por la compra de un avión.

Lawrence Stroll en la presentación del AMR26 (GETTY IMAGES)

Por último, Flavio Briatore. Epstein se refería al actual asesor de la escudería Alpine como su “amigo italiano”. Asimismo, los documentos revelan reuniones de ambos en Nueva York para tratar la venta de propiedades de lujo.

