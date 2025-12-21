El año está llegando a su fin y con ello empezaron a llegar los rankings. En esta oportunidad, el portal Autosport elaboró un listado con los mejores pilotos del año contando todas las competencias más importantes de automovilismo. Ahora bien, aunque la Fórmula 1 lidera en relevancia y el campeón fue Lando Norris, lo cierto es que el británico ni siquiera integró el Top 5.

Por el contrario, el primer lugar fue para Max Verstappen, quien luchó hasta el final contra los coches papayas y quedó a las puertas de completar una remontada que hubiera quedado para siempre en los libros de historia. El segundo lugar fue para George Russell, quien acabó cuarto en el Mundial con 319 unidades.

¿Quién completó el podio? El español Alex Palou, quien se coronó campeón de la temporada 2025 de la IndyCar con Chip Ganassi Racing, obteniendo su cuarto título en cinco años y también su tercer campeonato consecutivo. A continuación, conoce cómo quedó el ranking entero.

Top 10 mejores pilotos de 2025

Max Verstappen (Red Bull) – F1 George Russell (Mercedes) – F1 Alex Palou (Chip Ganassi Racing) – IndyCar Sébastien Ogier (Toyoya) – World Rally Championship (WRC) Charles Leclerc (Ferrari) – F1 Lando Norris (McLaren) – F1 Oscar Piastri (McLaren) – F1 Robert Kubica (AF Corse) – Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) Oliver Rowland (Nissan) – Fórmula E Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) – NASCAR

En síntesis