¿A cuántos puntos quedó Máx Verstappen de Lando Norris tras la Sprint del GP de Brasil?

Lando Norris dio un importante paso al frente en la lucha por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1. El británico tomó la cima de la tabla luego de su triunfo en Ciudad de México y ahora salió victorioso de la Sprint del Gran Premio de Brasil 2025, una carrera caótica que contó con el abandono de Oscar Piastri.

Publicidad

Publicidad

El australiano es el piloto que más tiempo lideró el campeonato en la vigente temporada, pero desde Azerbaiyán que no parece ser el mismo y los errores se han vuelto recurrentes. Sin ir más lejos, este sábado fue el primero en abandonar por un fuerte accidente en la Curva 3 y lo que era una diferencia de un punto ahora se convirtió en nueve unidades.

Ahora bien, otro de los corredores que se sumó a la pelea en el último tiempo fue Max Verstappen. El de Red Bull Racing encaminó una formidable remontada luego del receso veraniego, pero se alejó de Lando Norris luego de la Sprint en San Pablo, carrera en al que finalizó cuarto. A continuación, conoce a cuántos puntos quedó el neerlandés.

La diferencia de puntos entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen

Lando Norris (McLaren) – 365 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 326

Publicidad

Publicidad

*La brecha entre Norris y Verstappen es de 39 puntos.

Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil 2025 (GETTY IMAGES)

ver también Uno tras otro: el triple accidente de Piastri, Hülkenberg y Colapinto en la Sprint del GP de Brasil

En síntesis