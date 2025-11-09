Lando Norris dio un paso de suma importancia en sus aspiraciones de convertirse en campeón de la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren ganó la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 y redondeó un fin de semana inmejorable en San Pablo para hacer más grande la brecha con sus perseguidores.

El oriundo de Bristol ya se había hecho con la victoria en la Sprint del sábado y luego consiguió la pole en la clasificación. Precisamente en esa qualy Max Verstappen quedó eliminado en Q1 y Red Bull tomó la decisión de hacerlo largar desde el pit lane tras montar un nuevo motor y setup. ¿El resultado? Un éxito: finalizó tercero y se mantiene en la batalla.

Por otro lado, Oscar Piastri cruzó la meta en el quinto lugar, mientras que Ferrari tuvo un día para el olvido con un doble abandono. Además, el local -Gabriel Bortoleto- tampoco pudo terminar la carrera luego de un nuevo accidente. A continuación, el resultado de la carrera y las tablas de posiciones.

Resultado del Gran Premio de Brasil 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) – NT Charles Leclerc (Ferrari) – NT Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – NT

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull) – 341 George Russell (Mercedes) – 276 Charles Leclerc (Ferrari) – 214 Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Oliver Bearman (Haas) – 40 Carlos Sainz (Williams) – 38 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 756 Mercedes – 398 Red Bull Racing – 366 Ferrari – 362 Williams – 111 Racing Bulls – 82 Aston Martin – 72 Haas – 70 Kick Sauber – 62 Alpine – 22

