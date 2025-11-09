¿Qué necesitan Piastri y Verstappen para quitarle el Mundial de la F1 a Norris?

La Fórmula 1 podría tener nuevo campeón en 2025. Tras cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen, ahora todo apunta a que el Mundial de Pilotos pasará a las manos de Lando Norris. El de McLaren tuvo un Gran Premio de Brasil consagratorio y quedó a un paso de coronar.

Publicidad

Publicidad

Norris ganó las dos carreras en Interlagos -ambos saliendo desde la pole- y se separó tanto de Oscar Piastri como de Max Verstappen en la tabla de posiciones. Tomando en cuenta que solo quedan tres jornadas (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi), solo una catástrofe le quitaría el título a Lando, pero la probabilidad está en el aire.

¿Qué necesitan Oscar Piastri y Max Verstappen para arrebatarle el Mundial a Lando Norris?

Tras el Gran Premio de Brasil, Lando Norris le sacó 24 puntos a Oscar Piastri y 49 a Max Verstappen. El hecho de que queden solamente tres jornadas hace difícil pensar que puedan recortarle esa distancia, por lo que la única vía posible parece ser un abandono de Norris en carrera.

Aunque Lando no tenga una buena clasificación, el rendimiento de McLaren es superior y es un hecho que terminaría en los puntos. Por eso, tanto Piastri como Verstappen necesitan que el líder no sume puntos en alguna de las tres carreras (cuatro si contamos la Sprint de Qatar) que quedan.

Publicidad

Publicidad

En lo que va de la temporada, Lando solamente tuvo dos abandonos: el primero en Canadá tras chocar su coche en un intento de adelantamiento y el segundo en Países Bajos por fallas técnicas.

Lando Norris en el GP de Canadá (GETTY IMAGES)

ver también La respuesta de Lando Norris a los aficionados mexicanos tras los abucheos

Máxima cantidad de puntos por Gran Premio

GP de Las Vegas: 25 puntos

GP de Qatar: 33 puntos (Sprint + carrera)

GP de Abu Dhabi: 25 puntos

Publicidad

Publicidad

En síntesis