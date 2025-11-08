Es tendencia:
Tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Norris y el choque de Piastri en la Sprint del GP de Brasil

Los dos pilotos de McLaren atraviesan realidades opuesta en la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Lando Norris se separó de Oscar Piastri en la tabla de posiciones
© GETTY IMAGESLando Norris se separó de Oscar Piastri en la tabla de posiciones

¡Final de la Sprint del Gran Premio de Brasil 2025! La primera carrera del fin de semana en Interlagos contó con lluvia, abandonos por choque y un escalofriante accidente de Gabriel Bortoleto justo sobre el final. Lando Norris defendió la pole y dio otro paso hacia el Mundial, mientras que Oscar Piastri no pudo terminar tras perder el control de su coche en la curva 3, al igual que Franco Colapinto.

Mercedes completó el podio con Kimi Antonelli en la segunda plaza y George Russell como tercero. Max Verstappen, por su parte, finalizó cuarto y quedó a 39 puntos de la cima. Por último, Pierre Gasly fue la gran sorpresa de la carrera Sprint al sumar un punto con Alpine.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Brasil 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Pierre Gasly (Alpine)
  9. Lance Stroll (Aston Martin)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – NT
  19. Oscar Piastri (McLaren) – NT
  20. Franco Colapinto (Alpine) – NT
Tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 365
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 326
  4. George Russell (Mercedes) – 264
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 104
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  12. Carlos Sainz (Williams) – 38
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Oliver Bearman (Haas) – 32
  15. Esteban Ocon (Haas) – 30
  16. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 21
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
Ni Schumacher ni Senna: este es el piloto más completo de la F1 según Lewis Hamilton

Ni Schumacher ni Senna: este es el piloto más completo de la F1 según Lewis Hamilton

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 721
  2. Mercedes – 368
  3. Ferrari – 362
  4. Red Bull Racing – 351
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 72
  8. Haas – 62
  9. Kick Sauber – 60
  10. Alpine – 21

En síntesis

  • Lando Norris defendió la pole y ganó la Sprint del Gran Premio de Brasil 2025.
  • Kimi Antonelli y George Russell, ambos de Mercedes, completaron el podio.
  • El triunfo de Lando Norris dejó a Max Verstappen a 39 puntos de la cima del Mundial.
