Tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Norris y el choque de Piastri en la Sprint del GP de Brasil

¡Final de la Sprint del Gran Premio de Brasil 2025! La primera carrera del fin de semana en Interlagos contó con lluvia, abandonos por choque y un escalofriante accidente de Gabriel Bortoleto justo sobre el final. Lando Norris defendió la pole y dio otro paso hacia el Mundial, mientras que Oscar Piastri no pudo terminar tras perder el control de su coche en la curva 3, al igual que Franco Colapinto.

Mercedes completó el podio con Kimi Antonelli en la segunda plaza y George Russell como tercero. Max Verstappen, por su parte, finalizó cuarto y quedó a 39 puntos de la cima. Por último, Pierre Gasly fue la gran sorpresa de la carrera Sprint al sumar un punto con Alpine.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Brasil 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – NT Oscar Piastri (McLaren) – NT Franco Colapinto (Alpine) – NT

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 365 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 326 George Russell (Mercedes) – 264 Charles Leclerc (Ferrari) – 214 Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Oliver Bearman (Haas) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 21 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 721 Mercedes – 368 Ferrari – 362 Red Bull Racing – 351 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 72 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 21

