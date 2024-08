Oscar Piastri habló con la prensa durante el receso de la Fórmula 1. El joven piloto de McLaren consiguió su primer triunfo en el Gran Premio de Hungría en medio de una polémica con Lando Norris, pero no guarda rencor contra su compañero de equipo y confía en poder luchar en conjunto por un objetivo común: el Campeonato de Constructores.

Actualmente, Red Bull lidera ambas tablas, pero su ventaja es cada vez menor y precisamente McLaren aparece como principal amenaza. En este contexto, Piastri advirtió a la escudería austriaca en declaraciones recogidas por Marca Motor: “El primer objetivo es ganar el campeonato de constructores para el equipo. Creo que tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Hemos estado acortando la diferencia con Red Bull en las últimas seis o siete carreras”.

Oscar Piastri no le guarda rencor a Lando Norris

En el Gran Premio de Hungría, Piastri obtuvo rápidamente el liderato y lo perdió al cabo de unas vueltas por decisiones del equipo McLaren que lo perjudicaron. Llegando al final, Lando Norris se encontraba en la punta y su compañero lo seguía en el segundo lugar, motivo por el cual los ingenieros de carrera decidieron que lo justo era devolverle el primer puesto a Piastri.

No obstante, Lando se mostró reacio a esta orden y no cumplió con las indicaciones hasta el cierre. Así, Oscar obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1, pero Lando no ocultó su enojo y la victoria se dio en medio de un clima tenso. Sin embargo, ahora el australiano le dio una lección de humildad. Al ser consultado por Norris, comentó: “Si llega el punto en el que tengo que ayudar a Lando más adelante este año, entonces, por supuesto, es algo que discutiremos”.

Tabla del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2024

Red Bull – 408 puntos McLaren – 366 puntos Ferrari – 345 puntos Mercedes – 266 puntos Aston Martin – 73 puntos RB – 34 puntos Haas – 27 puntos Alpine – 11 puntos Williams – 4 puntos Kick Sauber – 0 puntos

