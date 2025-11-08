El caos llegó al Gran Premio de Brasil 2025. Tras un viernes tranquilo, este sábado Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Franco Colapinto (Alpine) se accidentaron en el mismo sector durante la carrera Sprint. Esto provocó una bandera roja y el único que pudo volver fue Hülkenberg.

Publicidad

Publicidad

El primero en accidentarse fue Piastri, quien pisó el sector mojado del piano y perdió el control de su coche. Sin embargo, prácticamente al mismo tiempo tanto Nico como Franco sufrieron el mismo inconveniente y los tres impactaron de lleno en las barreras de contención de la curva 3.

Tweet placeholder

El golpe más fuerte se lo dio Colapinto, quien había comenzado el fin de semana con el anuncio de su renovación en Alpine. Los mecánicos del equipo francés tendrán un arduo trabajo por delante para que el argentino pueda tener el coche en condiciones de cara a la clasificación que comenzará en cuestión de horas.

Publicidad

Publicidad

Brasil, la bestia negra de Franco Colapinto

Interlagos y la lluvia no le han sentado bien a Franco Colapinto. Aunque es la carrera con más fanaticada argentina en las gradas, lo cierto es que San Pablo también es el lugar en el que Colapinto más veces se ha accidentado desde que dio el salto a la Fórmula 1.

En 2024, con Williams, Franco tuvo dos fuertes accidentes. El primero fue en la clasificación y el segundo en la carrera principal. Ahora, el oriundo de Buenos Aires volvió a sufrir un duro golpe en Brasil y sus aficionados prenden velas para que pueda ser parte de la clasificación.

ver también Mientras Pierre Gasly gana 10 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación

En síntesis

Oscar Piastri , Nico Hülkenberg y Franco Colapinto se accidentaron en Brasil 2025 .

, y se accidentaron en . Los tres pilotos chocaron en la Curva 3 durante la carrera Sprint , causando bandera roja.

chocaron en la durante la , causando bandera roja. El argentino Franco Colapinto sufrió el golpe más fuerte tras renovar con Alpine.

Publicidad